Медведев в День России отправил портреты западных политиков в шредер
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Заместитель председателя Совбеза также заявил, что ни один враг «не помешает развитию и процветанию нашей Родины»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале продемонстрировал, что ждет тех, кто выступает против России.
Политик опубликовал видео, где портреты канцлера Германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера уничтожаются в шредере.
В своем поздравлении с Днем России Медведев подчеркнул: «Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины».
«С Днем России!» — подписал он свой пост в мессенджере.
Ранее 5-tv.ru сообщили, что в стране стартовали длинные выходные, которые приурочены к национальному празднику. Россияне будут отдыхать до 15 июня.
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