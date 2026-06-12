В Екатеринбурге арестовали директора компании-перевозчика после смертельного ДТП

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Предоставляемые им услуги могли не отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу директора транспортной компании ООО «АВТО-НОМ» Алексея Яркова после смертельного ДТП у храма «Большой Златоуст». Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в канале мессенджера МАКС.

Уточнялось, что Яркова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Мера пресечения избрана до 10 августа. Постановление пока не вступило в законную силу.

По данным суда, следователь ходатайствовал об аресте главы транспортной компании в рамках дела по статье Уголовного кодекса России, которая касается оказания небезопасных услуг, повлекших тяжкие последствия.

Как сообщило следствие, Ярков нарушал режим труда и отдыха водителя автобуса. По предварительным данным, руководитель компании не предоставлял ему необходимые выходные и вынуждал работать на пределе физических возможностей.

ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 10 июня в Ленинском районе Екатеринбурга. Тогда рейсовый автобус столкнулся с автомобилем. После этого он выехал на тротуар, сбил пешеходов и врезался в храм «Большой Златоуст».

В результате ДТП четыре человека, в том числе девятилетний ребенок, погибли на месте. Еще несколько человек получили травмы.

По данным Следственного комитета России, автобус мог проехать на запрещающий сигнал светофора. После аварии были возбуждены два уголовных дела. Водителя Икрома Камраева подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Отдельное дело связано с работой транспортной компании. Следователи проверяют, как на предприятии соблюдали требования безопасности, режим труда водителей, порядок медосмотров, технических осмотров автобусов и инструктажей персонала. Также сообщалось, что компания не предоставила документы, подтверждающие проверку водителей на употребление алкоголя и наркотических веществ.

Сам водитель автобуса ранее заявлял, что перед аварией потерял сознание. После ДТП его и директора транспортной компании задержали. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее, сообщал 5-tv.ru. в храме Екатеринбурга прошла панихида по погибшим в ДТП с автобусом.

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