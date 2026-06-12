Выключить все: ученый объяснил, почему опасно снимать шаровую молнию на телефон

Фото: © РИА Новости/Арина Скворцова

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Порой любопытство приводит к трагическим последствиям.

Съемка шаровой молнии на мобильный телефон может быть смертельно опасна. Об этом РИА Новости сказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

Эксперт уточнил, что в период летних гроз в Центральной России чаще всего фиксируют появление шаровой молнии. Однако эксперт призвал граждан не пытаться запечатлеть столь необычное зрелище на телефоны, поскольку это может стоить им жизни. По словам Бычкова, во время грозы лучше всего не пользоваться техникой. Желательно, как отметил ученый, выключить все гаджеты из розеток.

«Сейчас она (молния. -Прим. Ред.). чаще всего любит ударять в айфоны, мобильные телефоны и компьютеры», — добавил ученый, пояснив, что каждая линейная молния способна породить шаровую.

Бычков также рассказал, что в России уже были зафиксированы случаи, когда шаровая молния попадала в людей, которые пытались ее сфотографировать. Он уточнил: из-за этого погибла пара человек. Поэтому на время грозы ученый порекомендовал россиянам держаться подальше от телефонов.

Ранее в Армении от удара молнии обрушился мост. Инцидент произошел на автодороге Ереван — Севан. В результате обрушения никто не пострадал, однако повреждения получили три автомобиля.

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