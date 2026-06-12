Монетизация оценок: почему нельзя платить детям за успехи в учебе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Как не лишить своего ребенка интереса к образованию и не потерять его любовь.

Певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) поделилась в беседе с 5-tv.ru идеей платить детям деньги за хорошие оценки. По ее словам, это поможет создать у ребенка положительную мотивацию. О том, почему подмена семейных отношений товарно-денежными недопустима, и как «зарплата ребенка» разрушает атмосферу любви и принятия, 5-tv.ru рассказал семейный психолог Андрей Зберовский.

Монетизация отношений: как не превратить семью в работу

По мнению эксперта, отношения в семье не должны монетизироваться.

«Я считаю, что семейные отношения должны коренным образом отличаться от отношений там общерыночных, общественных», — подчеркнул он.

В общественной и трудовой жизни каждый работник, естественно, стремится продать свои знания и умения как можно удачнее, но в семье люди должны просто любить друг друга и искренне желать своим близким добра. Если взрослому что-то не нравится на работе, он может уволиться, сменить профессию. Однако с родителями ситуация в корне иная. Если отец и мать сначала платят ребенку за пятерки, а потом перестают это делать — например, из-за финансовых трудностей — у школьника пропадает мотивация учиться, теряется любовь и уважение к родителям.

Разумеется, важно, чтобы взрослые обеспечили детям необходимые материальные ресурсы, а также, по возможности, дарили подарки, но полная монетизация семейных отношений обесценивает их.

«Восприятие своих родителей как банкомат, как источник доходов, на мой взгляд, педагогически неправильно», — подчеркнул Зберовский.

Как аукнется, так и откликнется: с чем столкнутся родители, которые приучили детей мерить все деньгами

Также эксперт объяснил, к чему такой подход может привести в долгосрочной перспективе. Если в семье все хорошо с финансами и ребенку с самого рождения оплачивают все его достижения, то во взрослом возрасте он применит ту же логику к отношениям с родителями. Если все измеряется деньгами, то, начав получать больше, чем отец и мать в его возрасте, он неизбежно будет смотреть на них свысока.

«Я вот работаю психологом 35 лет, и я могу сказать, что я видел десятки примеров, когда люди считали, что у них все будет всегда хорошо. А потом они беднели, либо становились больными людьми, либо дети вырастали, и отношения, которыми они гордились, детско-родительские, резко обрушивались», — объяснил врач.

Ложная мотивация: почему деньги за оценки заставляют ребенка терять интерес к учебе

Ранее на эту же тему в беседе с 5-tv.ru высказалась психолог Ирина Барбат. По ее мнению, практика оплаты оценок несет в себе значительные риски. Вместо стремления к знаниям у ребенка развивается лишь материальная мотивация. Такой сдвиг опасен — если по какой-то причине школьник не получит вознаграждения, то утратит интерес к учебе. Позже он и вовсе начнет вымогать у взрослых больше денег.

Кроме того, в обучении важен не только результат, но и процесс, а стремление получить награду заставит ребенка фокусироваться лишь на итогах, которые не могут всегда быть идеальными. Ученик перестает экспериментировать и искать необычные пути решения школьных задач. Вместо того, чтобы осознанно подходить к материалу, интересоваться им и стремиться понять, он желает лишь получить награду и выкинуть из головы все, что выучил.

По этой же причине у ребенка развивается страх неудачи, сильный стресс из-за мысли о потере награды. Это заставляет его избегать сложных задач в будущем.

Похвала и развлечения: чем заменить денежную награду

Есть гораздо более здоровая альтернатива денежной мотивации — словесная похвала. Ребенку нужно видеть, что родитель отметил его усилия. Фразы «я вижу, сколько ты старался», «ты так хорошо разобрался в этой теме, я горжусь тобой» показывают, что отец и мать смотрят не только на оценку, но и на проделанную ребенком работу.

Также, по мнению психолога, положительную мотивацию у ребенка создает перспектива приятного времяпрепровождения. Наградите школьника за успехи походом в кино и парк аттракционов, запишите на кружок или организуйте поездку в научный музей или зоопарк — это вызовет намного больше радости, чем деньги. Кроме того, можно награждать ребенка большей свободой при составлении распорядка дня — например, правом лечь спать на час позже или самому спланировать свой день. Также можно вручить ему символическую награду — медаль или грамоту за упорство в учебе.

Цель — создать атмосферу безусловной поддержки, отмечать проделанные ребенком усилия, чтобы вырастить не корыстного материалиста, а любознательного и амбициозного профессионала.

Страх разочаровать маму: почему дети нервничают из-за двоек

Кроме того, важно, чтобы ребенок не воспринимал плохие оценки как катастрофу. Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» заявила психолог Алена Евдокимова из Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы. По словам специалиста, переживания из-за плохих результатов на уроках или экзаменах во многом обусловлены не самой двойкой или тройкой, а внутренним настроем ребенка и тем, как на отметки реагируют родители.

Стресс и страх из-за плохой оценки связан с тем, что для ребенка это означает разочарование родителей, потерю их одобрения и уважения. Эта установка закрепляется, если дома школьника постоянно сравнивают с более успешными учениками, причем иногда то же самое делают и учителя.

Очень важно то, как ребенок воспринимает собственные ошибки, отметила психолог. Если он относится к ним, как к досадному промаху или показателю своей несостоятельности и слабости, это делает его невротичным и неуверенным. Однако если школьник рассматривает свои неудачи как возможность увидеть пробелы в знаниях и слабые места, это придает ему сил двигаться дальше и не концентрироваться на отметках.

Чтобы научить ребенка более спокойно воспринимать неудачи, необходимо изменить привычный сценарий общения в формате критики. В противовес этому следует выстраивать доброжелательный и открытый двусторонний диалог. Вместо того, чтобы фиксироваться только на оценке, важно уделять внимание тому, сколько усилий приложил школьник и вместе анализировать ошибки. По мнению Евдокимовой, при таком подходе дети намного спокойнее воспринимают свои неудачи, у них снижается уровень тревоги и постепенно формируются навыки конструктивного разбора промахов. В результате, школьник не избегает сложных задач, а учится их решать.

Безусловная поддержка: ребенок должен чувствовать, что он не один

Еще один важный аспект проблемы — психологическое давление, которое ребенок испытывает во время экзаменов. В этот период для него особенно важна живая поддержка родителей, которой при товарно-денежной системе оценивания попросту нет. Психолог Дарья Дугенцова рассказала в беседе с Life.ru, что в течение учебного года школьник пребывает в постоянном напряжении из-за ранних подъемов, контрольных, оценок, экзаменов и дедлайнов.

Худшее, что могут сделать родители в преддверии экзаменов — начать давить на уставшего ребенка, призывать его «собраться» или сравнивать с собой в духе «вот в наше время все учились и не ныли». Это не мотивирует детей, а лишь усиливает чувство вины и тревоги. И вновь мы возвращаемся к теме безусловной любви в семье. Если ребенок видит, что даже в сложные периоды родители все равно принимают и любят его, он обретает внутреннюю опору, которую нельзя измерить деньгами или оценками.

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