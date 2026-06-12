Генерал НАТО Гринкевич заявил, что Россия не ищет конфликта
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Он также заявил что в Москве знают о существовании у альянса ряда «асимметричных преимуществ».
Верховный главнокомандующий объединенными силами Организации Североатлантического договора (НАТО) генерал Алексус Гринкевич во время выступления на авиасалоне ILA 2026 в Берлине заявил, что Россия не стремится к прямой конфронтации с Североатлантическим альянсом. Об этом заявили пишет Financial Times.
Свою позицию военный аргументировал результатами анализа разведывательных данных.
«Я очень внимательно изучал разведданные. Россия не ищет конфликта», — подчеркнул Гринкевич.
По его словам, в Кремле прекрасно осознают, что НАТО является оборонительным блоком. Также генерал отметил, что российское руководство отдает себе отчет в существовании у альянса ряда «асимметричных преимуществ». Это те военные и технологические возможности, которые позволяют НАТО эффективно отвечать на потенциальные вызовы, не вступая в классическое боестолкновение с равным противником.
Гринкевич также признал, что Москва проявляет сдержанность и не заинтересована в обострении конфликта с блоком.
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