В Госдуме назвали крайний срок, до которого надо оплатить услуги ЖКХ за май

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Выходные в честь Дня России никак не сдвинут эту дату.

Россияне могут оплатить услуги ЖКХ за май до 15 июня. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Собеседник агентства уточнил, что с 1 марта 2026 года был перенесен крайний срок оплаты услуг за ЖКХ. В связи с чем оплачивать платежку теперь можно до 15 числа каждого месяца. Май — не исключение.

Депутат подчеркнул, что государственный праздник — День России — никак не влияет на крайнюю дату оплаты, поскольку 15 июня — полноценный рабочий день. Сергей Колунов заверил, что россияне спокойно смогут внести плату за ЖКХ в понедельник, после всех праздников.

В 2026 году День России выпал на пятницу. В связи с чем 12, 13 и 14 июня были объявлены выходными. На работу гражданам, которые трудятся по стандартному графику, нужно выходить 15 числа, то есть в понедельник.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России началась сокращенная рабочая неделя в честь 12 июня. Однако те, кто будет работать в этот день, могут рассчитывать на прибавку к зарплате. Согласно Трудовому кодексу, работа в государственный выходной должна оплачиваться в двойном размере.

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