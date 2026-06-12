Женатый Охлобыстин расцеловал шею и плечи Кристины Асмус

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Артистка в ответ засмеялась и призналась актеру в любви.

Российский актер Иван Охлобыстин расцеловал актрису Кристину Асмус на премьере фильма «Холоп-3». Видео с мероприятия опубликовало издание Super.

Артист подошел к Асмус сзади, когда она общалась с журналистами, и несколько раз чувственно и быстро поцеловал ее в открытые плечи и шею. Кристина была не против и отреагировала счастливым смехом, а когда Охлобыстин ушел, выкрикнула вслед «я тебя люблю».

На этом же мероприятии актер рассказал о путешествиях по России со своей женой. По словам звезды, они с супругой вместе ходят на массаж и пьют коньяк — Охлобыстин даже в шутку назвал избранницу «верным собутыльником».

Ивана и Кристину связывает общий опыт съемок в знаменитом сериале «Интерны». Теперь они снова работали вместе в очередном проекте. Ранее 5-tv.ru публиковал фоторепортаж с красной дорожки премьеры картины «Холоп‑3». Вместе с Асмус и Охлобыстиным в роли в фильме исполнили актеры Павел Прилучный и Милош Бикович.

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