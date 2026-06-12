Трое жителей Татарстана ранены в результате атаки украинских БПЛА

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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ВСУ ударили по жилому дому, в здании проходит эвакуация.

Удар украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ранил троих мирных жителей в Закамском регионе Татарстана. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов в Telegram-канале.

«Один из БПЛА попал в жилой дом <…> Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Минниханов.

В доме провели эвакуацию, в ближайшем лагере готовят пункт временного размещения (ПВР).

Утром 12 июня 2026 года Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку с применением беспилотников на Закамский регион Татарстана. На место выехал премьер-министр республики. На атакованных предприятиях идет ликвидация последствий, промышленные процессы не приостановлены, отметил Минниханов.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) также перехватили и уничтожили семь украинских дронов, летевших на Москву.

Регионы России регулярно подвергаются атакам ВСУ с начала специальной военной операции. О ее проведении президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в обращении к народу. Боевики киевского режима применяют как беспилотные летательные аппараты, так и ракетные системы для ударов по мирным населенным пунктам в приграничье.

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