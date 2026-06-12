«Я не хочу жить»: о чем жалела перед смертью Людмила Чурсина

Людмила Чурсина до последнего не хотела рассказывать семье о том, что у нее рак

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Звезда советского кино долгое время боролась со страшным недугом.

Еще осенью 2025 года у народной артистки СССР Людмилы Чурсиной обнаружили рак. Актриса сразу отказалась от лечения, отметив, что впереди ее ждут два больших спектакля. Об этом в интервью «МК» рассказала ее подруга Юлия Пенкина.

«И только отыграв, поехала в Петербург. Я видела, что боли начинают мучить, но она себе не позволяла показать слабость. Только поморщится, и ни слова», — поделилась Пенкина.

По словам Юлии, Чурсина до последнего не рассказывала своим близким — племяннику Леше и его семье — о страшном диагнозе, потому что не хотела их обременять. В итоге подруге пришлось вмешаться.

«Когда я ее любимому племяннику сказала про ее болезнь, думала, она меня убьет», — добавила Пенкина, отметив, что почти на все обследования именно она сопровождала знаменитую подругу.

Последний раз Юлия видела Чурсину 7 июня 2026 года. Пенкина передала любимой приятельнице премию «Золотая маска». Однако актриса, как отметила женщина, была не рада награде: «посмотрела — ну и все».

Пенкина также рассказала, что когда Чурсина прошла лечение в больнице, то ее выписали долечиваться дома, где за ней присматривала сиделка. Звезда советского кино до последнего боролась за жизнь, однако перед самой смертью словно сдалась.

Однажды Юлия приехала к Чурсиной. Они, как обычно, общались на террасе. Вдруг между разговором Людмила Алексеевна произнесла фразу: «Я не хочу жить». Для Пенкиной это был шок, ведь раньше ее подруга всегда говорила, что мечтает как можно дольше жить, помогать родне и радовать зрителей.

Сердце Людмилы Чурсиной остановилось в среду, 10 июня. Ей было 85 лет. Прощание с народной артисткой пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

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