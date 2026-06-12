Певец Серж выпустил поздравительный клип ко Дню России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина;ВКонтакте / СЕРЖ/sergesinger; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист посвятил его воинской славе, величию и красоте Родины.

Поэт и певец Серж выпустил поздравительный видеоролик ко Дню России. Клип состоит из кадров главных событий новейшей российской истории и самых знаменитых достопримечательностей страны.

«Дорогие друзья, поздравляю вас всех с Днем России», — написал исполнитель в публикации.

В ролике собраны символы национальной гордости каждого патриота. Триколор, Кремль, памятник «Родина-мать», пейзажи бескрайних полей, лесов, морей и гор. Страна показана во всем своем величии и многообразии — с древними церквями и современными небоскребами. Многие кадры посвящены военной славе России — на них запечатлен парад Победы в Великой Отечественной войне и бойцы Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.

В 2025 году Серж выпустил патриотическую композицию «Россия». Артист отметил, что для него особая честь представить свою песню в Год защитника Отечества. Автором слов является сам Серж, а музыку написал заслуженный артист Белоруссии Руслан Алехно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.