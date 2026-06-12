Хозяева задали тон: Мексика уверенно победила ЮАР в первом матче ЧМ-2026

Фото: Синицын Михаил/ТАСС

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Для южноафриканской команды эта встреча стала триумфальным возвращением после 16-летнего отсутствия.

Сборная Мексики по футболу одержала уверенную победу над командой ЮАР в ходе матча-открытии чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» в Мехико. Встреча завершилась со счетом 2:0 в присутствии десятков тысяч зрителей.

Первый гол мундиаля принадлежит нападающему сборной Мексики Хулиану Киньонесу. Он воспользовался ошибкой соперника в центре поля, и мощным ударом с линии штрафной отправил мяч в ворота на 9-й минуте. Первый тайм прошел с преимуществом Мексики (10:2 по ударам).

Второй тайм начался для ЮАР с плачевных событий: на 49-й минуте полузащитник Яя Ситхоле получил красную карточку от арбитра Вилтона Сампайо за фол последней надежды.

Преимущество хозяев турнира материализовалось на 67-й минуте, когда 35-летний центрфорвард Рауль Хименес отлично подстроился под летящий мяч и головой замкнул навес, тем самым удвоив счет.

Матч завершился в крайне напряженной борьбе. На 84-й минуте за удар соперника по лицу вторую красную карточку получил форвард ЮАР Тхемба Зване.

Уже в овертайме, на 92-й минуте, поле покинул и защитник Мексики Сесар Монтес, который сфолил вблизи штрафной во время одной из последних контратак соперника. Однако на итоговый результат это не повлияло.

Благодаря этой победе сборная Мексики набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы А. Для южноафриканской команды этот матч стал триумфальным возвращением после 16-летнего отсутствия.

В рамках матча 1-го тура 12 июня в этой группе встретятся Южная Корея и Чехия. Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

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