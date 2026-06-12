Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером

Фото: Reuters/Pool

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Акции SpaceX побили предыдущий рекорд, установленный нефтяным гигантом Saudi Aramco.

Американский предприниматель Илон Маск официально стал первым в мировой истории долларовым триллионером. Об этом сообщило агентство Reuters.

Произошло это благодаря первичному публичному размещений акций (IPO) его компании SpaceX, которая привлекла рекордные 75 миллиардов долларов. Эти цифры побили предыдущий рекорд, установленный нефтяным гигантом Saudi Aramco.

Согласно расчетам Forbes и Reuters, основанным на документах компании, основная часть состояния сосредоточена в SpaceX. Его доля в космической компании оценивается примерно в 866 миллиардов долларов.

В совокупности с активами в Tesla и других предприятиях, общее состояние Маска превышает более одного триллиона долларов к моменту начала торгов на бирже Nasdaq.

Как ранее писал 5-tv.ru, Илон Маск назвал космодром SpaceX в Техасе «технологическим монастырем», поскольку большинство сотрудников живут и работают там в одиночестве, что связано с нехваткой альтернативной работы в регионе.

Маск также объявил о планах строительства саморастущего города на Луне, который может быть реализован менее, чем за десять лет. Одна из причин — удобная логистика: долететь до спутника Земли можно за два дня.

Кроме того, основатель SpaceX планирует создать на Луне промышленный завод и использовать электромагнитную катапульту для вывода объектов на орбиту, что позволит экономить ресурсы на топливе.

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