Худшие друзья девушек: на рынке драгоценных камней новые правила

Фото, видео: 5-tv.ru

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Бриллианты считаются символом чистой любви. А что с искусственно выращенными камнями?

Российский рынок ювелирных украшений лишится бриллиантовых двойников. Собственно, «бриллиантом» с 1 сентября можно будет называть только природный камень. А для того, что выращено в лаборатории, придумают специальное название.

Правда, на глаз натуральный и искусственный камни все равно не отличить. Разница только в цене, ну и, наверное, в честности продавца. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин прошелся по рынку драгоценных камней.

Даже той, что не стала звездой Голливуда, в бриллиантовом колье куда приятнее выходить на дорожку, пусть и не красную. Вот только как тут не продешевить?

Лучшие друзья девушек для многих становятся камнем преткновения. Можно долго копить деньги на дорогой подарок и прогадать — купить не настоящий бриллиант, а созданный в лабораторных условиях. Разницу не видно и даже под лупой.

Что такое искусственный бриллиант? Графитовая форма, углерод, нужное давление и температура в печи — и вот он готов, как настоящий, только в 50 раз дешевле. Не на прилавке, конечно, там разница куда скромнее — здесь речь о себестоимости.

«Лабораторные камни можно вырастить в течение нескольких суток. На поиск, разработку и саму добычу натурального алмаза уходит десятилетие», — рассказал основатель часового и ювелирного дома Роман Никонов.

Светская львица и актриса Анна Калашникова при виде дорогих украшений сияет как алмаз. При этом любо-дорого ей не только лакшери — в ее коллекции есть и искусственные бриллианты.

«Искусственно выращенные бриллианты намного дешевле, а по факту — это тот же самый бриллиант. Во-вторых, можно купить огромных размеров камни», — поделилась актриса.

Уже 60% всех бриллиантов на мировом рынке — искусственного происхождения. Лабораторий по их производству с каждым днем все больше. Оно и понятно — на них куда легче и быстрее зарабатывать. Особенно если получится выдавать за натуральные

— Бриллианты это статус.

— Но синтетически бриллианты сейчас, я знаю, по миллиону долларов стоят, — поделились девушки.

На витрине все искусственные бриллианты теперь должны называться «ограненными синтетическими алмазами» и никак иначе. Любые подписи из серии «драгоценный», «подлинный», «естественный», «природный» — под запретом.

Только тут есть одна загвоздка — в некоторых ювелирных украшениях их может быть несколько, а проверить подлинность каждого практически невозможно.

«Попробуйте, где десятки изделий. Если 40-50% будут лабораторные, попробуйте их найти», — сказал председатель Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Флун Гумеров.

Вообще-то история с бриллиантами изначально несколько искусственная. В начале 20 века они стоили совсем немного, пока однажды британская компания De Beers не скупила несколько алмазных месторождений и не начала свою громкую пиар-компанию.

«Выпустили интересный слоган. Это был, по-моему, 1947 год, если я не ошибаюсь. The diamond is forever — то есть это бриллиант на века. Соответственно, это очень быстро откликнулось девушкам», — вспомнил маркетолог Денис Федоренко.

То есть этот даймонд-лакшери стайл изначально — крупный маркетинговый проект. И даже если у нее глаза, как в той песне, «два бриллианта, три карата», возможно, она достойна лучшего — пусть и дорогого, но более оригинального подарка.

«Испокон веков считалось, что бриллианты — это символ чистой любви, поэтому, конечно, мне приятно. Это символический жест, но он приятен любой девушке», —отметила представительница прекрасного пола.