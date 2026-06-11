«Слишком наворочено»: Самойлов о конфликте Линды и Фадеева

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Музыкант признался, что многолетний конфликт между его знакомыми вызывает у него недоумение.

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов прокомментировал судебное разбирательство вокруг прав на песни певицы Линды, в котором участвуют продюсер Максим Фадеев и директор артистки Михаил Кувшинов. Артист в беседе с 5-tv.ru отметил, что знает обоих еще с начала 1990-х годов, когда они вместе работали в одной студии.

По словам Самойлова, ему трудно принять тот факт, что конфликт дошел до судебных разбирательств именно между этими людьми. При этом музыкант признался, что в данной ситуации больше склонен доверять позиции Линды и Кувшинова.

«Как-то все это слишком наворочено. Слишком много судов у Макса на одну и ту же тему. Максим Фадеев, знаете, такой далеко не хлюпик <…> он не похож на человека, которого все систематически обманывают», — подчеркнул музыкант.

Также Самойлов выразил сомнение, что Михаил Кувшинов и Линда могли пойти на подделку документов. При этом он считает, что спорные материалы требуют максимально тщательной проверки.

«Я бы предложил очень скрупулезно изучать подпись, о которой идет речь», — отметил музыкант.

Кроме того, Самойлов обратил внимание, что с развитием стриминговых сервисов доходы от авторских прав значительно выросли. По его мнению, подобные споры лучше решать путем переговоров и поиска компромисса, а не затяжных судебных процессов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что директор Линды Михаил Кувшинов переведен в статус обвиняемого по уголовному делу о масштабном хищении прав на музыкальные произведения Максима Фадеева. Следствие просит продлить до 20 августа срок домашнего ареста.

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