Трамп отменил запланированные удары по Ирану

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Президент США сообщил о решении после контактов с представителями иранского руководства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на 11 июня удары США по Ирану. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что поводом для отмены ударов стали результативные переговоры с исламской республикой, прошедшие с самыми высокими представителями руководства Ирана. Трамп отметил, что стороны смогли согласовать ключевые положения будущих договоренностей.

Также Трамп заявил, что достигнутые договоренности получили поддержку не только со стороны США и Ирана, но и ряда государств Ближнего Востока и других регионов. В их числе он назвал Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Иорданию, Кувейт и Египет.

При этом президент США подчеркнул, что морская блокада останется в силе до момента подписания окончательной сделки. По его словам, информация о времени и месте заключения соглашения будет обнародована позднее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп анонсировал мощные удары по Ирану. По его словам, значительная часть оборонного потенциала Ирана уже выведена из строя. Уничтожены военно-морские силы, авиация, радиолокационные станции и системы ПВО.

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