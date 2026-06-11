«Ей было адски больно»: Асланова о мучениях Чурсиной перед смертью

Актриса Асланова: Чурсина выходила на сцену, несмотря на сильную боль в ноге

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Помимо рака у артистки было много других проблем со здоровьем.

В последние годы жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина страдала от многочисленных болезней. Об этом в беседе с MK.RU рассказала ее подруга, заслуженная артистка России Валентина Асланова.

По словам коллеги, все началось с того, что Чурсина перенесла сложную операцию по замене тазобедренного сустава. После этого она практически сразу вернулась к работе, несмотря на боль.

«Я видела ее лицо — ей было адски больно, но она играла, ведь на спектакль „Два билета в Милан“ был лом», — вспомнила Валентина Васильевна.

Вскоре у актрисы диагностировали онкологическое заболевание. Лечиться Чурсина решила в Санкт-Петербурге. Позже состояние артистки резко ухудшилось, она даже впадала в кому.

В добавок к раку у нее были и другие недуги, включая проблемы с сердцем и хроническую обструктивную болезнь легких, развившуюся из-за многолетнего курения. Из больницы Чурсину выписали домой под присмотр сиделки.

Коллеги по театру старались помочь актрисе материально и собирали деньги на ее лечение.

«Я только вот одно поняла, что народный ты, не народный — все это ерунда перед лицом болезни, неизбежности», — сказала Валентина Асланова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что церемония прощания с актрисой состоится 12 июня в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

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