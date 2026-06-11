Беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу под Белгородом

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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В Шебекинском округе погибла пассажирка автобуса, еще 11 человек ранены.

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по пассажирскому автобусу. Трагедия произошла в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Об этом сообщили в канале оперштаба Белгородской области в мессенджере МАКС.

В результате атаки одна женщина скончалась на месте от полученных ранений. Еще 11 человек доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Среди пострадавших — двое мужчин и пять женщин. У них диагностировали ссадины и осколочные ранения разных частей тела. Еще у четверых предварительно выявили травмы структур уха. Врачи оказывают всем необходимую помощь. Сам автобус получил серьезные повреждения.

Кроме того, зафиксированы другие удары по региону. В поселке Разумное Белгородского округа FPV-дрон повредил спецтехнику, а второй беспилотник задел инфраструктурный объект и шесть машин — у них разбиты стекла и кузова. В Валуйском округе в хуторе Леоновка из-за детонации сбитого дрона выбило окна в надворной постройке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгороде и Беловском более 230 домов и квартир повреждены после детонации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.