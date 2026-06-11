В Пентагоне произошла утечка опасных материалов, часть здания эвакуировали

Фото: legion-media/SOPA Images Limited/Alamy Live News

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте работают пожарные.

Внутри Пентагона заблокировали несколько этажей и коридоров, а другие эвакуировали из-за обнаружения в воздухе опасных веществ, сообщает CNN.

На месте работают специалисты по обращению с опасными материалами из Пентагона и пожарные округа Арлингтон.

Информации о пострадавших и характере опасных веществ, обнаруженных в здании, пока нет. В Пентагоне заявляют, что принимаются все необходимые меры безопасности и ведется расследование инцидента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.