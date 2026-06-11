В Пентагоне произошла утечка опасных материалов, часть здания эвакуировали
Лилия Килячкова 27 0
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Фото: legion-media/SOPA Images Limited/Alamy Live News
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На месте работают пожарные.
Внутри Пентагона заблокировали несколько этажей и коридоров, а другие эвакуировали из-за обнаружения в воздухе опасных веществ, сообщает CNN.
На месте работают специалисты по обращению с опасными материалами из Пентагона и пожарные округа Арлингтон.
Информации о пострадавших и характере опасных веществ, обнаруженных в здании, пока нет. В Пентагоне заявляют, что принимаются все необходимые меры безопасности и ведется расследование инцидента.
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