Уехали за черемшой и не вернулись: полиция ищет трех мужчин в Иркутской области

Полиция разыскивает трех пропавших на реке Киренга в Иркутской области мужчин

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Мобильная связь с разыскиваемыми отсутствует.

Полиция, спасатели и волонтеры ищут трех мужчин, которые отправились за черемшой по реке Киренга и не вернулись. Об их исчезновении в дежурную часть МО МВД России «Киренский» сообщила местная жительница.

По ее словам, утром 6 июня ее супруг и двое его знакомых уехали на моторной лодке «Крым» вверх по течению водоема. Мужчины направились к устью реки Моголь, чтобы собрать черемшу.

Расстояние от Киренска до предполагаемого места составляет около 90 километров. При этом мобильная связь с мужчинами отсутствует.

В розыске находятся Михаил Владимирович Кострыгин 1964 года рождения, Анатолий Сергеевич Комышев 1962 года рождения и Александр Анатольевич Яковенко 1958 года рождения.

По данным полиции, Кострыгину на вид 61 год, его рост около 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие, тип лица европейский.

Комышев выглядит на 64 года. Его рост составляет примерно 165-170 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины короткая прическа, лобные залысины, усы, тип лица европейский.

Яковенко на вид 67 лет. Его рост также 165-170 сантиметров, телосложение худощавое. Среди примет указаны лобные залысины, усы и европейский тип лица.

Поисково-спасательная группа уже сформирована. Сотрудники полиции, спасатели и волонтеры обследуют местность, на которой могли проходить пропавшие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пропали в Иркутской области после того, как их катер перевернулся.

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