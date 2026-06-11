Директору Линды предъявили обвинение в крупном мошенничестве
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
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Потерпевшим по делу признан продюсер Максим Фадеев.
Директор певицы Линды Михаил Кувшинов переведен в статус обвиняемого по уголовному делу о масштабном хищении прав на музыкальные произведения Максима Фадеева. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
«Сейчас Кувшинов обвиняемый», — сказал источник, добавив, что ранее фигурант проходил в качестве подозреваемого.
Следствие просит продлить до 20 августа срок домашнего ареста.
Тверской суд Москвы еще 14 мая отправил его под домашний арест. Кувшинов категорически отрицает свою причастность к афере. Потерпевшим по делу признан продюсер Максим Фадеев, а ущерб превышает миллион рублей.
Уголовное дело пересекается с расследованием в отношении гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который сейчас находится в СИЗО.
Именно с его компанией ООО «Профит» связаны недавние следственные мероприятия. 12 мая в офисе этой организации прошли обыски, обусловленные задержанием и допросом самой певицы Линды, которая по итогу выступает в процессе свидетелем.
Ранее 5-tv.ru писал о задержании гендиректора «Джем» Андрея Черкасова, подозреваемого в крупных махинациях с авторскими правами.
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