Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Британский, немецкий и французский дипломат провели в ведомстве полтора часа.

Европа внезапно вспомнила дорогу в российский МИД. Послы Франции, Германии и Великобритании синхронно прибыли на Смоленскую площадь — обсуждать Украину и, как заявлено, пути урегулирования конфликта.

Что на самом деле искала в Москве так называемая «евротройка» и почему в российском МИД считают такие визиты скорее жестом для публики, чем шагом к миру — в материале корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

К зданию МИД «евротройка» приближалась вместе, демонстрируя сплоченность. Но уже на пороге стало понятно: их самих разделяет языковой барьер. Пока британский дипломат проскочил внутрь, послы Парижа и Берлина увлеченно беседовали на французском.

У входа их ждали две немецкие машины и одна английская. Ждать пришлось долго — полтора часа непростых переговоров с замглавы российского МИД Галузиным. Потом — лишь сухой и обтекаемый комментарий.

«У нас было хорошее обсуждение. Наше совместное заявление будет опубликовано позже сегодня», — сказал посол Франции в РФ Николя де Ривьер.

Трем головам одно заявление согласовать непросто. Российские дипломаты опередили, пояснив, что же происходило за закрытыми дверями.

«Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной «коалиции желающих», — сообщили в МИД РФ.

Сергей Лавров еще накануне объяснил: никакого оптимизма относительно визита послов в российском МИД не испытывают. Те могли приехать и месяц назад, и в прошлом году, но не сделали этого. Потому что Европа заняла принципиальную позицию против мирного урегулирования.

Так что же изменилось? Российские войска упрочили свои позиции на фронте, а американцы от посреднических усилий отстранились. Вот в Европе и решили вновь подсуетиться — придвинуться к столу переговоров, за которым их, в общем-то, никто не ждал. Итальянский премьер Мелони вот тоже захотела поговорить с Москвой.

«Я продолжаю поднимать вопрос о необходимости того, чтобы Европа начала общее и прагматичное размышление о формах своего взаимодействия с Москвой. Европейский союз должен быть готов возглавить этот диалог, тогда как было бы ошибкой просто подчиняться ему», — заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

До этого с подобными речами выступали Макрон и Мерц. Евролидеры, кажется, пытаются переизобрести евродипломатию. Нынешняя завела весь союз в тупик. С Каей Каллас, к примеру, отказываются разговаривать уже и в Москве, и в Вашингтоне. По данным Financial Times, ей могут скоро тактично указать на выход.

«Париж, Берлин и ряд других столиц рассматривают варианты, которые предусматривают сокращение полномочий Каи Каллас и ее Европейской службы внешних связей с годовым бюджетом около одного миллиарда евро, а также передачу части этих полномочий обратно Европейской комиссии и государствам-членам», — пишет издание.

Но едва ли пока идет речь о работе над ошибками. Еврочиновники ведь не отказываются от поддержки киевского режима, не осуждают его преступления. Вот и их послы дипломатично убегают от вопросов об ударе по колледжу в Старобельске.

В МИД «евротройке» объяснили: урегулирование конфликта возможно только путем устранения его первопричин. И пока в западных столицах этого не поймут, коллективные походы послов так и останутся пиар-трюком.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.