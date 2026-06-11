«Она мучилась, но хотела играть»: Покровская о последних месяцах жизни Чурсиной

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Она практически не выходила на сцену из-за проблем со здоровьем

Народная артистка РСФСР Алина Покровская, которая много лет служила вместе с Людмилой Чурсиной в Центральном академическом Театре Российской Армии, рассказала о мучениях, которые выпали на долю народной артистки, сообщило Super.ru. В интервью Покровская уточнила, что последние шесть месяцев Чурсина практически не выходила на сцену из-за проблем со здоровьем.

Главной причиной стало серьезное повреждение бедренной кости. Актриса постоянно лечила ногу, делала обезболивающие уколы и даже ездила на консультации в Санкт-Петербург. По словам Покровской, 84-летняя Чурсина болела долго, и это не было внезапным ухудшением.

Сама Покровская тяжело переживает уход подруги. Она отмечает, что они почти ровесницы (Чурсина родилась в 1941-м, а Покровская — в 1940-м), и каждая потеря среди близких людей отзывается острой болью.

«Мины ложатся все ближе и ближе», — поделилась артистка, имея в виду, что смерть все чаще забирает их поколение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что отпевание Людмилы Чурсиной пройдет 12 июня. Похоронят народную артистку СССР на Сестрорецком кладбище.

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