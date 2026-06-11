Блок Карапетяна потребует аннулировать итоги выборов в Армении

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Обращение в ЦИК направят 12 июня, заявил представитель политической силы.

Блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения» намерен 12 июня подать в Центральную избирательную комиссию Армении требование об аннулировании результатов парламентских выборов. Об этом сообщил член блока.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что российские наблюдатели зафиксировали множество принципиальных нарушений в ходе голосования.

«Сложностей было много, нарушений было, давайте честно скажем, много. Такие принципиальные нарушения», — рассказала она.

Мониторинг осуществляли два представителя Центризбиркома России и 24 члена региональных избирательных комиссий.

На состоявшихся выборах победу одержал действующий премьер-министр Никол Пашинян. Он уже заявил, что если страны-участницы ОДКБ решат исключить Ереван из организации, армянское правительство примет этот факт к сведению.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня, а участвовали в них 18 политических представителей. Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила меньше 50% голосов.

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