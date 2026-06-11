Вильясте сменила Булукову на посту гендиректора МХАТ имени Горького

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Ее назначение состоялось 9 июня после подписания соответствующего договора.

Театральный и общественный деятель Елена Булукова покинула пост генерального директора Московского художественного академического (МХАТ) театра имени М. Горького. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его информации, новым руководителем учреждения стала Лариса Вильясте. Ее назначение состоялось 9 июня после подписания соответствующего договора.

По словам одного из источников, в момент кадровых изменений Булукова находилась в отпуске. Официальных объявлений о смене руководства и собраний труппы пока не проводилось.

Косвенное подтверждение ухода Булуковой — исчезновение информации о ней из раздела «Руководство» на официальном сайте театра.

По данным источников, Вильясте уже несколько месяцев участвует в управлении делами МХАТ. При этом официально она продолжает занимать должность директора Московского Губернского театра, художественным руководителем которого является народный артист России Сергей Безруков.

Елена Булукова возглавила МХАТ имени Горького в октябре 2025 года, сменив на этом посту театрального деятеля Владимира Кехмана.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Яну Лантратову избрали уполномоченным по правам человека в России. Она сменила на посту омбудсмена Татьяну Москалькову.

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