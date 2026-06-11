Трамп анонсировал мощные удары по Ирану в ночь на 12 июня

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

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США намерены взять под контроль нефтяной сектор и остров Харк.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия нанесет «очень мощные» удары по территории Ирана в ночь на пятницу. Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.

«Сегодня вечером Соединенные Штаты нанесут очень мощный удар по Ирану», — заявил американский лидер.

По его словам, значительная часть оборонного потенциала Ирана уже выведена из строя. Уничтожены военно-морские силы, авиация, радиолокационные станции и системы ПВО.

Следующей целью Вашингтона станут нефтяная и газовая отрасли — Трамп намерен установить контроль над стратегически важным островом Харк и другими нефтегазовыми объектами. Свои планы он объяснил «положительными результатами» аналогичной политики в Венесуэле.

На фоне этих угроз международная дипломатия пытается снизить эскалацию. CNN сообщает, что мирные переговоры между США и Ираном продолжаются, несмотря на взаимные удары. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал США предоставить гарантии отказа от новых атак. В Кремле также призвали обе стороны к сдержанности.

Накануне, в ночь с 10 на 11 июня, стороны обменялись серьезными ударами — США атаковали острова Кешм и Хенгам, а Иран нанес ответные удары по 18 военным целям на американских базах.

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