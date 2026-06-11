От Ассирии до наших дней: откуда взялась традиция пожимать руки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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Миллионы людей по всему миру приветствуют друг друга таким образом.

Каждый день миллионы людей по всему миру приветствуют друг друга рукопожатием. Мы делаем это автоматически: при знакомстве, встрече после долгой разлуки, заключении сделки или поздравлении.

Настолько привычный жест редко заставляет задуматься о его происхождении. Между тем история рукопожатия насчитывает тысячи лет и уходит корнями в эпоху, когда от одного движения руки могла зависеть жизнь человека. Подробности — на 5-tv.ru.

Покажи руку — докажи, что пришел с миром

Самая распространенная версия происхождения рукопожатия связана с демонстрацией мирных намерений. В древности встреча незнакомцев могла закончиться чем угодно. Люди постоянно носили оружие, а потому любой контакт сопровождался настороженностью.

Правая рука считалась главной — именно в ней чаще всего держали меч, копье или кинжал. Протягивая ее навстречу другому человеку и показывая открытую ладонь, человек словно сообщал: «Я не собираюсь нападать». Ответный жест означал готовность к мирному общению.

Некоторые историки считают, что первоначальное движение руками было даже более активным, чем сегодня. Собеседники не просто соприкасались ладонями, а слегка встряхивали руки друг друга, чтобы убедиться: в рукавах не спрятано оружие. Так простой способ проверки постепенно превратился в знак доверия.

Самому древнему рукопожатию почти три тысячи лет

Точную дату появления рукопожатия назвать невозможно. Однако археологи располагают весьма древними свидетельствами существования этого жеста.

Одним из самых ранних изображений считается ассирийский барельеф IX века до нашей эры. На нем изображены ассирийский царь Салманасар III и правитель Вавилона Мардук-закир-шуми I, скрепляющие союз рукопожатием. Для древнего мира такой жест был не просто приветствием, а символом политического соглашения и взаимных обязательств.

Любопытно, что спустя почти три тысячи лет главы государств продолжают использовать рукопожатие именно в этом качестве. Перед объективами камер президенты и премьер-министры демонстрируют готовность к переговорам практически тем же способом, что и правители древней Месопотамии.

Что означало рукопожатие у древних греков

Изображения людей, пожимающих друг другу руки, встречаются и в искусстве Древней Греции V века до нашей эры. Для греков этот жест был связан не только с безопасностью, но и с идеей равенства. На сохранившихся рельефах рукопожатие часто изображалось между людьми примерно одинакового положения. Оно символизировало уважение, союз и взаимное признание.

Интересно, что в античном искусстве рукопожатие можно увидеть даже между богами и героями. Таким образом художники подчеркивали согласие сторон или заключение важного союза.

Почему римляне хватали друг друга за запястья

В Древнем Риме рукопожатие заменялось захватом предплечья или запястья. Причина была вполне практической. Римские воины часто прятали небольшие кинжалы в складках одежды или рукавах. Поэтому при встрече люди стремились убедиться, что собеседник действительно безоружен.

Со стороны такой жест выглядел более жестким и даже грубым по сравнению с современным рукопожатием. Однако его смысл оставался тем же — подтверждение безопасности и доверия.

Как рукопожатие пережило Средневековье

После падения Римской империи традиция не исчезла. Напротив, в средневековой Европе она получила новое развитие. Для рыцарей рукопожатие стало знаком взаимного уважения. В эпоху постоянных междоусобиц демонстрация открытой правой руки по-прежнему оставалась важным символом мирных намерений.

Постепенно жест начали использовать не только воины. Купцы скрепляли рукопожатием сделки, ремесленники подтверждали договоренности, а представители знати демонстрировали расположение друг к другу.

Во многих случаях рукопожатие фактически заменяло письменный договор. Слово и пожатая рука считались достаточной гарантией честности.

Почему на Руси здоровались иначе

Интересно, что на Руси рукопожатие долгое время не было главным способом приветствия. Гораздо чаще использовались поклоны различной глубины. В зависимости от статуса человека могли кланяться слегка, до пояса или даже до земли. Распространенным жестом было прикладывание руки к сердцу, которое символизировало искренность и добрые намерения.

Рукопожатие существовало, но применялось преимущественно между мужчинами, хорошо знакомыми друг с другом или связанными общим делом. Массовым и повсеместным этот способ приветствия стал значительно позже, когда европейские традиции начали активнее проникать в повседневную жизнь.

Когда рукопожатие стало обязательным

К XIX веку рукопожатие окончательно закрепилось как общепринятая форма приветствия в деловой и общественной среде. Особенно важную роль оно играло среди купцов, предпринимателей и чиновников. Отказ ответить на протянутую руку воспринимался как оскорбление или демонстрация недоверия.

В это же время сформировались многие правила этикета, которые частично сохранились до наших дней. Например, существовали строгие нормы относительно того, кто должен первым подавать руку и в каких ситуациях это уместно.

Жест, который понимают без перевода

Сегодня рукопожатие остается одним из самых узнаваемых невербальных символов в мире. Оно может означать приветствие, поздравление, благодарность, примирение или согласие. Даже если люди говорят на разных языках, пожатие руки почти всегда воспринимается как дружелюбный сигнал.

При этом традиция далеко не универсальна. В некоторых странах Восточной Азии по-прежнему предпочитают поклон, в Индии распространено приветствие «намасте», а в ряде культур физический контакт между малознакомыми людьми считается нежелательным. Тем не менее именно рукопожатие сумело стать одним из самых узнаваемых международных жестов.

Почему этот древний ритуал до сих пор не исчез

За тысячелетия человечество придумало бесчисленное количество способов общения. Однако рукопожатие продолжает существовать. Причина, вероятно, заключается в его простоте. Один короткий жест способен передать то, что сложно выразить словами: отсутствие враждебности, готовность к сотрудничеству и взаимное уважение.

Когда-то люди показывали пустую ладонь, чтобы доказать, что не держат оружия. Сегодня оружия в руках нет почти никогда, но потребность демонстрировать доверие никуда не исчезла.

Именно поэтому древний ритуал, появившийся тысячи лет назад среди воинов и правителей, продолжает жить в XXI веке — каждый раз, когда два человека протягивают друг другу руки.

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