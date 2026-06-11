Ледяной удар: чем опасна холодная вода в жару

Привычка пить ледяную воду в жару может привести к проблемам со здоровьем

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Последствий множество — от першения в горле до куда более серьезных проблем со здоровьем.

Когда столбик термометра подбирается к отметке в 30 градусов и выше, рука сама тянется к бутылке с ледяной водой. Кажется, что это самый быстрый способ охладиться. Производители напитков годами поддерживают этот образ в рекламе: запотевшая бутылка, кубики льда, счастливый человек под палящим солнцем.

Но врачи предупреждают: резкое охлаждение организма изнутри может оказаться не таким полезным, как принято считать. Более того, в некоторых случаях ледяная вода способна ухудшить самочувствие, усилить нагрузку на организм и даже спровоцировать проблемы со здоровьем.

Почему привычка пить ледяную воду в жару вызывает столько вопросов у специалистов — в материале 5-tv.ru.

Прохлада — это иллюзия

Первое ощущение после глотка ледяной воды действительно приятное. Холод воздействует на рецепторы в ротовой полости и горле, создавая впечатление мгновенного облегчения.

Однако этот эффект длится всего несколько секунд. Температура человеческого тела остается около 36,6 градуса, поэтому организму приходится срочно компенсировать резкий перепад. Вместо полноценного охлаждения запускаются механизмы терморегуляции.

Фактически тело начинает тратить дополнительную энергию на то, чтобы согреть поступившую жидкость. Поэтому ощущение прохлады оказывается кратковременным, через несколько минут человеку снова становится жарко.

Некоторые специалисты даже отмечают, что после ледяной воды потоотделение может временно усиливаться. Организм старается восстановить температурный баланс, что делает эффект от такого «охлаждения» еще менее заметным.

Сосуды не любят экстремальных температур

Летом кровеносные сосуды расширяются. Это естественная реакция организма, позволяющая эффективнее отдавать тепло во внешнюю среду.

Когда внутрь попадает очень холодная вода, возникает противоположный эффект. Сосуды рефлекторно сужаются. Для здорового человека это обычно не представляет серьезной опасности, но дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему создает.

Особенно осторожными врачи советуют быть людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Именно поэтому после ледяного напитка некоторые люди могут почувствовать головокружение, слабость или неприятные ощущения в области груди. Подобные реакции возникают нечасто, но риск возрастает во время сильной жары, когда организм и без того работает в напряженном режиме.

Что происходит в желудке после ледяной воды

Еще одна причина отказаться от экстремально холодных напитков связана с работой пищеварительной системы. Попадая в желудок, ледяная вода вызывает спазм мелких сосудов слизистой оболочки. В результате пищеварительные процессы могут временно замедляться.

У здорового человека это обычно проявляется легким дискомфортом. Но если есть хронический гастрит, гастродуоденит, синдром раздраженного кишечника или другие заболевания желудочно-кишечного тракта, неприятные ощущения способны стать более выраженными.

Некоторые люди после ледяной воды жалуются на тяжесть в желудке, спазмы, тошноту или боль в животе. Особенно часто это происходит, если напиток употребляется быстро и в большом количестве.

Почему после холодной воды может заболеть горло

Многие замечали, что после напитков со льдом летом начинает першить в горле. Это не случайность. Слизистые оболочки в жаркую погоду испытывают дополнительную нагрузку. Резкий контакт с ледяной жидкостью способен вызвать локальное переохлаждение тканей.

Сам по себе холод не вызывает инфекцию. Однако он может снижать местную защиту слизистых, создавая более благоприятные условия для размножения вирусов и бактерий, которые уже присутствуют в организме.

Поэтому сочетание жары на улице, работающего кондиционера и ледяных напитков считается одной из самых частых летних причин боли в горле.

Ледяная вода не всегда помогает утолить жажду

Многие удивляются, но слишком холодная вода может хуже справляться с главной задачей — восполнением потерь жидкости. Организму необходимо довести температуру напитка до комфортного уровня. Пока это происходит, вода усваивается медленнее.

Кроме того, человек часто выпивает ледяной напиток очень быстро. Возникает кратковременное чувство насыщения влагой, однако через некоторое время жажда возвращается.

Гораздо эффективнее пить прохладную воду небольшими порциями в течение всего дня. Такой подход помогает поддерживать стабильный водный баланс и не перегружает организм.

Кому стоит отказаться от воды со льдом

Существуют категории людей, которым врачи рекомендуют проявлять особую осторожность. В первую очередь это пациенты с заболеваниями сердца и сосудов. Также риски возрастают при хронических болезнях желудка и кишечника.

Нежелательны ледяные напитки для людей, склонных к частым ангинам и воспалительным заболеваниям верхних дыхательных путей. Осторожность следует соблюдать и пожилым людям. С возрастом механизмы терморегуляции работают менее эффективно, поэтому любые температурные перегрузки переносятся тяжелее.

Что лучше пить в сильную жару

Специалисты считают оптимальным вариантом воду комнатной температуры или слегка прохладную — примерно от 10 до 20 градусов.

Пить следует регулярно, не дожидаясь сильной жажды. Лучше делать несколько небольших глотков каждые 20–30 минут, чем выпивать сразу половину бутылки.

Если человек активно потеет, вместе с жидкостью организм теряет соли и минералы. В этом случае полезны столовая минеральная вода, несладкие морсы, айран, кефир или вода с добавлением лимона.

А вот сладкую газировку, энергетики и алкоголь в жаркую погоду лучше ограничить. Они не только не спасают от обезвоживания, но и способны усиливать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.