Полиция пока не установила личность погибшего в ДТП в Екатеринбурге мальчика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/стрингер 112

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ребенку было примерно восемь-десять лет.

Личность мальчика, погибшего в ДТП с пассажирским автобусом в центре Екатеринбурга, пока не установлена. Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, полиция установила личности почти всех погибших и пострадавших. Исключением остается ребенок примерно восьми-десяти лет, который погиб в аварии.

Также Горелых уточнил, что до приезда скорой помощи на месте скончались две женщины и мужчина. Позже стало известно о гибели ребенка.

Авария произошла вечером 10 июня в Ленинском районе Екатеринбурга. Пассажирский автобус сначала столкнулся с легковым автомобилем, после чего выехал на тротуар, сбил пешеходов и врезался в храм «Большой Златоуст». В результате погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.

По данным Следственного комитета России, автобус мог проехать на запрещающий сигнал светофора. После происшествия возбудили два уголовных дела. Водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Дело против директора транспортной компании связано с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудников, как полагает следствие, могли лишать необходимого отдыха между сменами. Также были выявлены нарушения при оформлении медосмотров, технических осмотров автобусов и инструктажей персонала. Кроме того, предприятие не предоставило документы, подтверждающие проверку водителей на употребление алкоголя и наркотических веществ.

Водитель автобуса Икром Камраев заявлял, что перед аварией потерял сознание. После аварии его и 43-летнего директора транспортной компании задержали. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в храме Екатеринбурга началась панихида по погибшим в ДТП с автобусом. Жители Екатеринбурга несут к храму цветы, свечи и мягкие игрушки. На месте трагедии появился стихийный мемориал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.