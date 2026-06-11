В посольстве России возмутились осквернением мемориала «Мать Армения» в Гюмри

Фото: © РИА Новости/Александр Мельников

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Произошедший инцидент — целенаправленная атака на общую историческую память двух стран, а также попытка надругаться над Великой Победой.

Посольство России в Ереване выразило возмущение из-за осквернения мемориала «Мать Армения» в Гюмри, посвященного памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

В посольстве заявили, что произошедшее нельзя рассматривать как обычное хулиганство. Там отметили, что инцидент — целенаправленная атака на общую историческую память России и Армении, а также попытка надругаться над Великой Победой.

К тому же российская сторона обратила внимание на реакцию городских властей и общественности Гюмри. В дипмиссии отметили, что в городе резко не приняли произошедшее.

Москва рассчитывает на четкую оценку инциденту от Еревана. Кроме того, в посольстве ждут, что причастных к осквернению мемориала установят и привлекут к ответственности.

Ранее в МИД России высказывали претензии к нынешнему курсу Армении в отношении России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что линию Еревана сложно назвать сбалансированной. По ее словам, Москва видит демонстративное попустительство кампании Запада, направленной на усиление антироссийских настроений.

Случаи осквернения памятников, связанных с памятью о советских воинах, фиксировались и в других странах. Так, агентство Sputnik Латвия сообщало об инциденте в городе Иецава, где повредили мемориал советским воинам. Это произошло в преддверии Дня Победы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Армении резко высказались о будущем страны после выборов.

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