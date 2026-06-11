Армения обратилась в ЕЭК из-за ограничений экспорта в Россию

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Москва ввела целый ряд запретов на ввоз продукции из этой страны.

Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) из-за ограничений, введенных Россией на экспорт продукции из этой страны. Об этом РИА Новости сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян.

«Мы обратились в ЕЭК, чтобы комиссия рассмотрела вопрос применяемых к нам барьеров и ограничений. Там есть процедуры, и мы ими руководствуемся», — уточнил глава ведомства.

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию целого ряда сельскохозяйственной продукции из Армении: фрукты, овощи, ягоды, зеленые культуры, растения и цветы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что заплатит местным фермерам за урожай, который они не смогут поставить в РФ. Кроме того, он заверил, что Евросоюз откроет свой рынок для армянской продукции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Армения рискует потерять 97% экспорта клубники после запрета России на ввоз. Именно такой объем было продано нашей стране в 2025 году. Остывшие 3% ягод у Армении приобрели ОАЭ, Катар и Казахстан.

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