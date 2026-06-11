День без мяса: почему в СССР появился рыбный четверг

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Это — не диетическая мода, а государственная мера.

Для многих выражение «четверг — рыбный день» до сих пор звучит как готовая картинка из советской столовой: вместо котлет и гуляша — минтай, хек, рыбные биточки, селедка, тушеная рыба с гарниром.

Это была не прихоть поваров и не диетическая мода, а государственная мера. Рыбный день появился как ответ на нехватку мяса, необходимость дать людям доступный белок и желание загрузить развивающуюся рыбную промышленность. Подробности — в материале 5-tv.ru.

Как появился рыбный день

Впервые рыбный день ввели в СССР в 1932 году. Инициатива связывается с Анастасом Микояном, который в то время занимался вопросами снабжения и пищевой промышленности. Смысл был практический: в стране не хватало мяса, а общественное питание нужно было чем-то стабильно обеспечивать.

Рыба подходила для этой задачи лучше всего. Она была источником белка, быстрее готовилась, могла поступать в столовые в замороженном, соленом или консервированном виде и позволяла расширить меню без дополнительной нагрузки на мясную отрасль. В 1930-е годы это было особенно важно: советская система питания строилась не вокруг выбора, а вокруг планового распределения продуктов.

Первый рыбный день не сразу стал тем самым «четвергом». Конкретный день недели поначалу не был жестко закреплен: предприятия общественного питания могли определять его самостоятельно. Позже практика ослабла, а затем фактически ушла на второй план.

Почему к идее вернулись в 1970-е

Второе рождение рыбного дня произошло в 1976 году. Тогда его снова закрепили на уровне советской системы общепита, и именно после этого четверг стал устойчиво ассоциироваться с рыбным меню.

Причины были уже шире, чем в 1930-е. Мясо оставалось дефицитным и дорогим для системы снабжения, а рыболовная отрасль к тому времени значительно выросла. СССР активно развивал океанический промысел, рыбопереработку, производство консервов и полуфабрикатов. Нужно было не только накормить людей, но и приучить их чаще есть рыбу.

Так рыбный день стал инструментом сразу для нескольких задач: снизить нагрузку на мясной рынок, поддержать рыбную промышленность, разнообразить рацион и встроить рыбу в привычки массового питания.

Почему именно четверг

Самая известная версия связана с тем, что четверг был выбран как нейтральный день недели. Он не совпадал с традиционными постными днями православной культуры — средой и пятницей, когда исторически ограничивали мясо и чаще ели рыбу. Советская власть не хотела, чтобы государственная мера выглядела как религиозная традиция.

Была и более бытовая логика. Понедельник для столовых был неудобен после выходных, пятница уже психологически воспринималась как конец рабочей недели, а середина недели лучше подходила для планового меню. Четверг оказался компромиссом: достаточно далеко от выходных и при этом удобен для организации поставок и приготовления.

Со временем именно эта регулярность сделала четверг частью советского быта. Люди знали: в этот день в столовой мясных блюд, скорее всего, не будет.

Что подавали в столовых

Советский рыбный день редко ассоциировался с деликатесами. Чаще всего речь шла о массовой и недорогой рыбе: минтае, хеке, треске, сельди, мойве. Из нее готовили котлеты, биточки, запеканки, тушеные блюда, рыбу под маринадом, рыбу с картофельным пюре или кашей.

Такие блюда были удобны для столовых. Рыбу можно было закупать большими партиями, хранить в замороженном виде, быстро готовить и выдавать порционно. Рыбные котлеты и биточки позволяли использовать сырье экономно, а гарнир делал обед более сытным.

Но у посетителей отношение было разным. Одни воспринимали рыбный день спокойно, другие не любили его именно из-за качества столовской рыбы: запаха, костей, сухости, однообразия. Поэтому в народной памяти рыбный четверг часто остался не как гастрономическая радость, а как обязательный день без мяса.

Почему это было важно для государства

Рыбный день хорошо показывает, как работала советская модель питания. Государство не просто продавало продукты, а формировало меню через столовые, школы, заводы, институты и учреждения. Общепит был частью социальной системы: он должен был кормить быстро, дешево и по плану.

Через рыбный день власть решала сразу несколько проблем. Мясо экономили для торговли, армии, промышленного снабжения и других нужд. Рыбная отрасль получала стабильный спрос. Населению предлагали доступный белок. А столовые получали понятное правило, по которому можно было заранее планировать закупки и меню.

По сути, рыбный день был не только кулинарной традицией, но и частью большой хозяйственной схемы.

Почему выражение пережило СССР

После распада Советского Союза обязательный рыбный день исчез как единая государственная практика, но выражение «четверг — рыбный день» осталось. Оно закрепилось в языке, потому что было связано с повторяющимся опытом миллионов людей: школьные столовые, заводские обеды, институтские буфеты, санатории, больницы.

Интересно, что сама идея есть рыбу регулярно никуда не ушла. Сегодня врачи и диетологи тоже говорят о пользе рыбы как источника белка, йода, фосфора и жирных кислот. Но теперь это уже вопрос личного выбора, а не расписания столовой.

Советский рыбный день был рожден не заботой о гастрономическом разнообразии, а экономикой, дефицитом и планированием. Однако именно поэтому он так прочно вошел в память: это был день, когда государственная политика становилась видна прямо в тарелке.

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