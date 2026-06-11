Боевые комары и блохи: самые странные военные эксперименты США

Фото: www.globallookpress.com/Nicolas Armer

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Многие операции проводились без полноценного согласия людей, которые могли оказаться под воздействием испытаний.

В середине XX века американские военные всерьез изучали возможность использовать насекомых в военных целях. Позднее часть документов о таких экспериментах была рассекречена. Выяснилось, что в 1950–1960-е годы США проверяли, можно ли распространять комаров и блох с воздуха, смогут ли они выжить после сброса и насколько эффективно будут искать людей.

Официально во время этих испытаний использовались незараженные насекомые. Однако сама логика экспериментов была пугающей: военные хотели понять, можно ли превратить комаров, блох и других переносчиков болезней в инструмент биологической войны. Подробнее о самых странных боевых экспериментах США — в материале 5-tv.ru.

Комары из операции Big Buzz

Один из самых известных экспериментов — операция Big Buzz, проведенная в 1955 году в штате Джорджия. Военные выпускали сотни тысяч комаров вида Aedes aegypti, чтобы проверить, смогут ли насекомые после сброса с воздуха разлететься по территории и кусать людей.

Этот вид комаров известен как переносчик опасных заболеваний, включая желтую лихорадку. В рамках теста насекомые не были заражены, но военные оценивали саму возможность их использования в качестве «доставщиков» биологических агентов.

Блохи из операции Big Itch

Годом ранее США провели операцию Big Itch. На полигоне в штате Юта военные испытывали тропических крысиных блох Xenopsylla cheopis — вид, способный переносить возбудителя чумы.

Блох помещали в специальные боеприпасы и сбрасывали с самолетов. Задача была похожей: выяснить, смогут ли насекомые пережить сброс, распространиться на местности и сохранять активность.

Операция Drop Kick

В 1956 году эксперименты с комарами продолжились в рамках операции Drop Kick. Военные выпускали незараженных самок комаров в жилой зоне, чтобы понять, насколько быстро они попадают в дома и кусают людей.

Позднее похожие испытания проводились во Флориде. По данным открытых источников, там выпускали около миллиона комаров. Эти эксперименты стали одним из самых мрачных эпизодов в истории американских исследований энтомологической войны.

Бактерии над Сан-Франциско

Не менее резонансной стала операция Sea-Spray. В 1950 году ВМС США распылили бактерию Serratia marcescens над районом залива Сан-Франциско.

Целью было проверить, насколько уязвим большой город перед возможной биологической атакой. Тогда бактерию считали относительно безопасной, поэтому ее использовали как имитатор.

Позже стало известно, что после эксперимента в больницу попали несколько местных жителей с инфекциями, а один пациент умер. Прямая связь между распылением и всеми последствиями до сих пор остается предметом споров, но сама история стала одним из самых известных примеров испытаний на гражданском населении без его согласия.

ПроектSHAD: испытания на кораблях

В 1960-х и начале 1970-х годов США проводили серию испытаний Project SHAD — Shipboard Hazard and Defense. Военные проверяли, насколько уязвимы корабли перед химическими и биологическими атаками.

В тестах участвовали тысячи военнослужащих. Многие из них, как выяснилось позднее, не знали, что становятся частью экспериментов. Использовались имитаторы боевых веществ и различные химические соединения.

Данные о программе долго оставались закрытыми, а ветераны позже добивались раскрытия информации и оценки возможных последствий для здоровья.

MKUltra: эксперименты с сознанием

Если программы с насекомыми и бактериями были связаны с биологическим оружием, то проект MKUltra относился к другой области — контролю сознания.

ЦРУ изучало психоактивные вещества, гипноз, сенсорную депривацию и другие способы воздействия на психику. Одним из самых известных элементов программы стали эксперименты с ЛСД.

Многие документы по MKUltra были уничтожены, поэтому полную картину восстановить невозможно. Однако сам факт существования программы позднее был признан.

Почему эти эксперименты до сих пор пугают

Большинство подобных программ объясняли логикой холодной войны. США хотели понять, какие угрозы может применить противник и как от них защититься.

Но многие эксперименты проводились без полноценного согласия людей, которые могли оказаться под воздействием испытаний. Именно поэтому истории о комарах, блохах, бактериях и опытах над сознанием до сих пор вызывают споры.

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