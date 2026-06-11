Дед хоккеиста Ядыкина совершил суицид после смерти внука
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Незадолго до этого мужчина отправил родственникам голосовое сообщение.
Дед хоккеиста Егора Ядыкина свел счеты с жизнью спустя несколько часов после смерти внука. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По его данным, незадолго до этого мужчина отправил родственникам голосовое сообщение. Его нашли без признаков жизни в гараже через несколько часов.
Ранее стало известно, что 21-летний Егор Ядыкин погиб в Салавате во время подготовки к охоте. По предварительной информации, спортсмен находился вместе с 68-летним дедом, который показывал ему, как чистить и заряжать ружье.
Во время подготовки произошел случайный выстрел. Пуля попала спортсмену в голову. Молодой человек погиб на месте.
Егор Ядыкин был воспитанником омского «Авангарда». Также он выступал за хоккейный клуб (ХК) «Норильск». В ХК пообещали, что окажут родным погибшего всю необходимую помощь.
Знакомые вспомнили, что Егор всегда оставался улыбчивым парнем, который заряжал энергией соратников и друзей на льду и за его пределами. Товарищи спортсмена отметили, что он отличался отзывчивостью, надежностью и внимательностью к близким.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, в ХК «Норильск» выразили соболезнования после гибели Ядыкина.
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