Радиостанция «Судного дня» повторила загадочное слово спустя почти пять лет

Радиостанция «Судного дня» повторила слово спустя почти пять лет

Фото: 5-tv.ru

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Шифровка «шарфотол» прозвучала в эфире в 10:56 по московскому времени.

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», впервые почти за пять лет повторила загадочное сообщение со словом «шарфотол». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает передачи станции.

По данным канала, шифровка прозвучала в эфире в 10:56 по московскому времени. В сообщении снова фигурировало слово «шарфотол».

Ранее такая же передача уже фиксировалась. В первый раз слово «шарфотол» прозвучало в эфире УВБ-76 18 августа 2021 года. С тех пор, как отметили наблюдатели, это сообщение не повторялось.

УВБ-76 считается военной коротковолновой радиостанцией. В открытых источниках ее часто называют радио «Судного дня». Также за ней закрепилось название «Жужжалка», поскольку большую часть времени в эфире слышен короткий повторяющийся сигнал, похожий на жужжание.

Радиостанция работает с 1970-х. Обычно она передает монотонный звук, но иногда сигнал прерывается голосовыми сообщениями. В такие моменты в эфире появляются наборы букв, цифр и отдельные слова.

За передачами УВБ-76 много лет следят радиолюбители, исследователи и криптографы. Они записывают новые сообщения, сравнивают их с прежними эфирами и пытаются понять, может ли в таких шифровках быть скрытый смысл.

Ранее, сообщил 5-tv.ru, радиостанция «Судного дня» передала другие загадочные слова — «вигвам» и «паранойя».

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