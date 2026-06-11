Помощник в учебе: Почти половина родителей объясняют детям сложные темы через видео

Исследование Учи.ру и VK Видео: 43% школьников применяют опыт из видео в жизни

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Оказалось, что после просмотра роликов подростки часто переходят к действиям: мастерят, рисуют, пробуют новое занятие или продолжают искать информацию.

Почти половина родителей используют видео, чтобы объяснять детям сложные темы. Это стало известно из исследования образовательной платформы Учи.ру и VK Видео, посвященного медиапотреблению детей и влиянию роликов на обучение, развитие и общение в семье.

Согласно результатам опроса, 49% родителей дошкольников обращаются к видео, когда нужно разобрать с ребенком непростую тему. При этом 63% родителей детей пяти-семи лет следят за тем, какой контент смотрит ребенок, а 51% считают совместный просмотр поводом для общения.

У дошкольников самыми популярными форматами стали сюжетные игры и приключения персонажей. Их выбирает половина опрошенных. Также дети часто смотрят ролики о творчестве, животных и природе. Эти направления отметили по 42% родителей. Контент о космосе и науке оказался интересен 36% дошкольников.

При этом родители воспринимают видео не только как развлечение. Из них 44% видят в просмотре сочетание отдыха и обучения, а 33% замечают, что ролики помогают развивать речь и мышление ребенка.

Интересы учеников начальной школы

В начальной школе видео чаще становится способом расширить кругозор. Среди родителей учеников первых-четвертых классов 49% считают ролики источником новой и полезной информации. Более половины родителей, 53%, включают видео, чтобы ребенок отдохнул или переключился. Еще 35% используют ролики для получения знаний вне школы, а 24% — для развития мышления.

Главным признаком полезного контента родители младших школьников называют интерес ребенка. Этот критерий выбрали 59% участников опроса. Еще 39% считают важным понятное объяснение материала.

Сами дети в начальной школе все активнее выбирают контент самостоятельно. Из них 44% смотрят любимых блогеров, 43% ищут видео по конкретной теме, а 40% переходят к роликам по рекомендациям. В числе форматов лидируют развивающие видеоблоги, интерактивные ролики и челленджи, образовательные мультфильмы и мастер-классы.

Что смотрят ученики средней школы

У учеников пятых-восьмых классов видео становится инструментом самостоятельного обучения. Для 40% подростков ролики связаны с хобби, для 37% — с получением знаний за пределами школы, а для 31% — с разбором учебных тем.

Исследование также показало, что после просмотра видео подростки часто переходят к действиям. Так, 47% школьников ищут дополнительный контент, 43% пробуют применить увиденное на практике, а 42% повторяют эксперименты. В целом 60% учеников в этом возрасте после роликов начинают что-то делать сами: мастерят, рисуют, пробуют новое занятие или продолжают искать информацию.

Среди популярных тем у подростков остаются блогеры, развлекательные видео, кино и сериалы. При этом заметную долю занимают и познавательные направления: научно-популярный контент интересен 20,7% школьников, эксперименты — 15,3%, история — 14,4%.

Отдельно авторы исследования отметили рост интереса к длинным горизонтальным форматам. Видео продолжительностью более 15 минут предпочитают 52% учеников младшей школы и 57% школьников среднего звена.

В опросе приняли участие более десяти тысяч учащихся от первого до восьмого классов и свыше тысячи родителей детей дошкольного и школьного возраста.

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