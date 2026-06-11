При трагических обстоятельствах погиб 21-летний хоккеист «Норильска» Егор Ядыкин

Фото: Telegram/Хоккейный клуб «Норильск»/hcnorilsk

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Спортсмен показывал себя как перспективный игрок и самоотверженный боец.

Хоккеист клуба «Норильск» Егор Ядыкин трагически погиб в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Telegram-канале спортивной команды.

«С глубоким прискорбием и болью в сердце сообщаем о том, что наш игрок Егор Ядыкин ушел из жизни при трагических обстоятельствах», — написали в пресс службе клуба.

Играя за «Норильск», Ядыкин показал себя как не просто перспективный игрок, а как самоотверженный боец, для которого идеалы команды всегда были приоритетом. Егора вспоминают, как улыбчивого парня, заряжавшего соратников и друзей энергией как на льду, так и в обычной жизни. Товарищи вспоминают его отзывчивость, надежность и внимательность к близким.

«Новость о внезапном уходе Егора стала шоком для всех без исключения в нашем клубе. Все мысли и поддержка ХК „Норильск“ сейчас с его родными и близкими», — добавили авторы публикации.

Также в ХК «Норильск» пообещали оказать родным Ядыкина всю необходимую помощь.

Ранее в мае правоохранители задержали подозреваемого в убийстве чемпиона по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Он погиб в ночь на 7 мая при выстреле из ружья.

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