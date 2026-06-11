Перевозчик, чей автобус устроил ДТП в Екатеринбурге, работал с грубейшими нарушениями

Фото, видео: 5-tv.ru

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В компании жестко экономили на безопасности.

В Екатеринбурге задержали руководителя транспортной компании и водителя автобуса, который устроил смертельное ДТП в самом центре города. Погибли четыре человека, включая ребенка, число пострадавших выросло до шести.

Уже известно, что транспортная компания годами работала с грубейшими нарушениями. Как пытался оправдаться на допросе сам водитель — расскажет корреспондент «Известий» Дмитрий Антоненков.

Кадры допроса 49-летнего водителя Икрома Хамраева. Его оправдания менялись на глазах: сначала он заявил о потере сознания, затем признался, что перепутал педали.

— ДТП произошло сегодня. Вы можете об этом рассказать?

— Я нажал, думал, этот тормоз нажал, я стоял. Это был газ. Я сам чувствую, куда-то въеду, тормоз нажал.

В центре Екатеринбурга пассажирский автобус выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что спровоцировало столкновение с кроссовером. От удара автобус потерял управление, вылетел на тротуар и буквально снес группу пешеходов.

«Слышал какой-то треск, типа треска. Смотрю — автобус летит сюда вот. Потом тут люди стояли на перекрестке, и начал сшибать, и туда в храм врезался», — рассказал очевидец Михаил Трубников.

Жертвами преступной халатности стали четыре человека, в том числе ребенок. Еще шестеро получили травмы, трое из них были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии. Сразу два уголовных дела возбудили в Следственном комитете — в отношении самого водителя и против руководства компании-перевозчика.

Уже сегодня проверка компании выявила систему тотальной экономии на безопасности. Например, по некоторым данным, сотрудников лишали положенного 12-часового отдыха между сменами. Также предприятие было замечено в серийных нарушениях. И теперь во всем этом детально будет разбираться прокуратура.

«Будет изучено соблюдение требований закона при прохождении водителями медицинских осмотров, соблюдение установленного режима труда и отдыха водителей. Будут проанализированы жалобы пассажиров», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

С последним разобраться будет проще всего — жалоб на перевозчика только в открытом доступе больше сотни.

— Ехать откровенно страшно, пассажиров болтает в салоне, водитель подрезает другие авто, сигналит, соревнуется с другими автобусами. Нарушает правила, едет на красный! Ужасно!

Компания-нарушитель годами работала с грубейшими изъянами.

По имеющимся данным, на момент аварии за плечами водителя числилось не менее шести нарушений ПДД. Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы, а руководитель компании может понести наказание по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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