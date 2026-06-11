Послы Германии, Франции и Британии прибыли в МИД России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Главной темой встречи должно стать урегулирование конфликта на Украине.

Послы Франции, Великобритании и Германии прибыли в Министерство иностранных дел России. Представителей трех стран пригласили на встречу с заместителем главы российского МИД Михаилом Галузиным.

В РИА Новости сообщили, что автомобили дипломатов подъехали к зданию ведомства на Смоленской площади.

Главной темой встречи должно стать урегулирование конфликта на Украине.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что послы стран «евротройки» посетят МИД РФ. По его словам, российская сторона готова выслушать их позицию по украинскому урегулированию.

Также Лавров отметил, что Москве будет интересно понять, как представители этих государств изложат свои предложения и смогут ли они подтолкнуть к конструктивным решениям.

Поводом для встречи стали заявления лидеров Франции, Великобритании и Германии, сделанные 7 июня. Тогда они выступили за более активное участие европейских стран и США в переговорах с Россией о завершении конфликта на Украине.

Помимо этого, политики призвали к немедленному прекращению огня и началу переговорного процесса с учетом текущей линии боевого соприкосновения. При этом они заявили, что выступают против силового изменения государственных границ Украины.

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