Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Артистка уважает людей, которые придумал спиртное для разумного потребления.

Певица и актриса Анжелика Агурбаш заявила, что положительно относится к хорошему алкоголю в умеренных количествах. Об этом артистка рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премии FASHION PEOPLE AWARDS TEENS 2026.

«Алкоголь — это святое», — высказалась Агурбаш.

Как пояснила певица, она имеет в виду не чрезмерное употребление спиртного, а качественные напитки в небольших порциях. Артистка отметила, что всегда с уважением относилась к тем, кто придумал алкоголь для разумного.

«Я всегда говорила: дай бог здоровья тому человеку, который придумал алкоголь в правильных, хороших пропорциях», — заявила она.

Агурбаш добавила, что ценит разные напитки, если они уместны и употребляются понемногу. В качестве примера она привела красное вино, виски и водку.

«Глоток хорошего красного вина. Либо глоток виски, рюмка холодной водки — это же просто круто!» — эмоционально заметила артистка.

При этом певица подчеркнула, что для нее важны именно качество и мера, а не сам факт употребления спиртного.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, звезда сериалов «Папины и дочки» и «Король и Шут», актриса Дарья Мельникова рассказала, почему отказалась от алкоголя.

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