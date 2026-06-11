Манулу Тимофею из Московского зоопарка исполнилось шесть лет

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; Telegram/Московский зоопарк/Moscowzoo_official; 5-tv.ru

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Сотрудники вручат имениннику праздничное угощение.

Живой символ Московского зоопарка — манул по кличке Тимофей — отмечает день рождения. Ему исполнилось шесть лет, сообщили в Telegram-канале Московского зоопарка.

Свой праздник питомец встречает в летней форме — у него завершилась разжировка. Манул похудел с зимних 6,5 килограмм до 3,7 килограмм.

«Сейчас у манула один разгрузочный день в неделю, а объем ежедневной порции составляет примерно 150–200 граммов», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Тимофей также сбросил густой подшерсток, и его шерсть приобрела рыжий оттенок.

Сотрудники вручат имениннику праздничное угощение в его вольере. Наблюдать за вручением можно лично или в онлайн-трансляции на сайте зоопарка.

С 12 до 14 часов в галерее рядом с вольером Тимофея проходит интерактивная программа для посетителей. Все желающие смогут принять участие в викторине о манулах и мастер-классах. Участие бесплатное по входному билету в зоопарк, регистрация не требуется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградском зоопарке у пары манулов Шу и Пепе родились четверо котят. Сотрудники назвали это событие большой радостью и важной победой, поскольку манулы — редкие, скрытные и осторожные хищники, и добиться их успешного размножения в неволе непросто. Для Пепе это первое потомство, поэтому персонал старается не беспокоить мать.

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