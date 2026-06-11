Art Pictures Distribution покажет российские фильмы в странах Африки
Фото: 5-tv.ru
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«Буратино», «Красный шёлк» и «Яга на нашу голову» будут представлены в рамках Фестивалей российского кино в Алжире и Марокко.
Российские кинокомпании представят зрителям Алжира и Марокко фантастику, шпионский экшн и семейную комедию в рамках масштабных фестивальных показов. Об этом сообщила пресс-служба Art Pictures Distribution.
С 15 по 20 июня фестиваль пройдет в Алжире, а с 18 по 21 июня — в Марокко, которое в этом году впервые принимает смотр отечественного кино. Организаторами выступило РОСКИНО при прямой поддержке Министерства культуры РФ. Зрителям представят сразу три громких релиза — современное прочтение сказки Алексея Толстого «Буратино», российско-китайский шпионский триллер «Красный шелк» с Милошем Биковичем и Гошей Куценко, а также семейную комедию «Яга на нашу голову» со Светланой Ходченковой.
Министр культуры Ольга Любимова выразила уверенность, что демонстрация достижений современного российского кинематографа открывает новые горизонты для культурного сотрудничества.
«Убеждена, что кинопоказы в Алжире станут доброй традицией, подтверждая взаимный интерес к культуре двух стран», — заявила она.
В компании Art Pictures Distribution отметили, что африканское направление остается одной из самых малоизученных, но крайне перспективных территорий для культурного обмена. Каждый из представленных фильмов уже имеет серьезный фестивальный бэкграунд — «Красный шелк» продан в 48 стран, а «Яга на нашу голову» в этом году была отобрана на крупнейший кинофестиваль Индонезии.
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