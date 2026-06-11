Фото: 5-tv.ru

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Аэробные нагрузки — профилактика когнитивных расстройств.

Врач-гериатр и невролог Валерий Новоселов перечислил три ключевых метода, позволяющих отсрочить развитие деменции и болезни Альцгеймера. Об этом он сообщил в комментарии aif.ru.

«Во-первых, нужно больше двигаться. Давать организму аэробную нагрузку. Это 150 минут в неделю, как минимум, достаточной мощности прогулки, занятия аэробными видами спорта, греблей, поездки на велосипеде, скандинавская ходьба и так далее», — перечислил врач.

Специалист уточнил, что такие рекомендации приняты сообществом ученых и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Аэробная нагрузка является самой лучшей профилактикой когнитивных расстройств», — заявил он.

Вторым обязательным пунктом эксперт назвал сбалансированное питание, которое должно содержать все необходимые макро- и микронутриенты в достаточном объеме. Третьим — постоянную интеллектуальную активность.

«Надо учиться. Учиться, учиться и учиться! Люди с высоким уровнем образования имеют меньшие риски развития болезни Альцгеймера и деменции. Но это не панацея. Есть исключения среди великих ученых и политических деятелей, например, Рональд Рейган, писатель Терри Пратчетт», — добавил Новоселов.

Врач также обратил внимание на губительное влияние социальной изоляции. Одинокие люди в пожилом возрасте рискуют гораздо сильнее. При этом медикаментозной профилактики, по его словам, пока не существует. Ученые возлагают надежды на моноклональные антитела, но результаты их применения оставляют желать лучшего.

«Сегодня делается ставка на моноклональные антитела (адканумаб, лканемаб, донанемаб), но там, право, пока очень неважные результаты», — резюмировал гериатр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.

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