«Он мне приносит тапочки»: певица MARGO рассказала о сыне

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Как четырехлетний мальчик без денег и подсказок становится джентльменом рассказала артистка.

На премии FASHION PEOPLE AWARDS TEENS 2026 певица Маргарита Овсянникова, более известная как Margo, в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала о воспитании своего четырехлетнего сына.

Сын уже проявляет заботу без подсказок. Он дарит маме цветы, приносит тапочки и сам пододвигает стульчик. Откуда это — непонятно, семья специально не показывала.

«Я очень им восхищаюсь, думаю, как классно, такой у меня джентльмен родился», — поделилась артистка.

К творческим делам Марго сына специально не привлекала, хотела, чтобы он стал бизнесменом. Но, говорит она, гены не спрячешь: когда ребенок слышит музыку, сразу тянет ее туда — будет точно петь и танцевать.

На вопрос, как воспитать мужчину, Марго ответила, что советы даст, когда сама это сделает. Пока же держит сына в рамках: если наглеет — объясняют.

Ранее во время премии народная артистка России Диана Гурцкая также рассказала о своих отношениях с сыном.

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