Бесполезна: криминалист о новой находке в деле Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Эксперт раскрыл подробности об обнаруженных вещах и следах медведей в Партизанском районе.

Новые находки, сделанные в ходе поисков семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье, не проливают свет на причину их таинственного исчезновения. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил криминалист Михаил Игнатов.

«Что касается информации об обломке палки для туристической ходьбы, то, во-первых, неизвестно, чья это палка. Тут можно только строить догадки», — пояснил эксперт.

Криминалист считает, что сделать объективные выводы о том, что с ними произошло, по этому обломку невозможно.

«Во-вторых, надо исследовать, была она отпилена, сломана — и, если сломана, то каким образом. Может, ее зверь погрыз», —добавил Игнатов.

По словам Игнатова, иные предметы, найденные рядом, также могут не иметь отношения к пропавшим. Настоящей уликой могли бы стать фрагменты одежды, обувь, мобильные телефоны или рюкзаки супругов.

Версия о нападении диких животных, по мнению криминалиста, несостоятельна. Он пояснил, что хищники физически не способны бесследно уничтожить все пожитки туристов.

«Медведи тут, скорее всего, ни при чем. Они бы сразу всех не съели. Даже если рассматривать этот вариант, то хищники бы не съели одежду, обувь, телефоны, рюкзаки. Это все было бы разбросано на виду», — вынес вердикт Игнатов.

Сам эксперт продолжает настаивать на версии, что Усольцевы инсценировали гибель и тайно покинули страну.

Он считает, что семья не могла остаться в России из-за широкой огласки, а значит, им пришлось нелегально пересекать границу или использовать поддельные документы. Географию возможного местонахождения беглецов он описал весьма неожиданно.

«Скорее всего, они пересекли границу нелегально или по поддельным документам и сейчас живут в предгорье Анд. Скорее всего, они в США», — заявил Игнатов.

Косвенным подтверждением своей гипотезы он считает спокойное поведение сына Ирины Усольцевой, Даниила Баталова, который не выглядит убитым горем и активно появляется на телевидении.

«Я много наблюдал за поведением сына, могу предположить, что он в курсе ситуации с их побегом. Он ведет себя очень тихо, спокойно, без скорби, без печали. Пропали — да, плохо, но при этом как-то особо не горюет», — резюмировал криминалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на месте поисков семьи Усольцевых нашли загадочный «камень желаний» и обследовали пещеры у скалы Мальвинка.

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