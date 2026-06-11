Без тени звездной мамы: почему Анжелика Агурбаш скрывает детей от славы

Анжелика Агурбаш: не пиарю детей за счет своего имени ради их самодостаточности

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У наследников артистки намеренно другая фамилия.

Певица и актриса Анжелика Агурбаш заявила, что никогда не использовала детей для собственного пиара и не продвигала их за счет своей известности. Об этом артистка рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премии FASHION PEOPLE AWARDS TEENS 2026.

«Я никогда не пиарилась ни за счет детей, ни детей своих не пиарила за счет своего имени», — отметила Агурбаш.

По словам певицы, ее дети идут своими дорогами и не стремятся пользоваться ее популярностью. Артистка подчеркнула, что сознательно не вовлекала их в свою публичную жизнь, медийность и шоу-бизнес.

«Они идут своими дорогами. Я не напрягала их собой, своей публичностью, своим шоу-бизнесом», — сказала Агурбаш.

Анжелика отметила, что такой подход помог детям сохранить нормальное восприятие мира и не столкнуться с лишним давлением. К тому же певица добавила, что ее дети уже взрослые и самодостаточные. Двое сыновей артистки живут и учатся в Европе, а дочь находится в России и тоже занимается творчеством.

При этом у наследников Агурбаш другая фамилия, поэтому многие люди из их окружения даже не знают, кто их мама. По мнению артистки, это помогает им проявлять себя самостоятельно.

«Многие даже не знают, кто у них мама. Только тогда уже ближе знакомятся, они уже узнают, кто их мама. Потому что у моих детей другая фамилия, чем у меня», — объяснила певица.

Отдельно Агурбаш отметила, что известная фамилия не всегда помогает детям артистов в карьере. Напротив, по ее мнению, публичность родителей может стать серьезной помехой.

«Ей (дочери. — Прим. ред.) наоборот хочется самостоятельного проявления, чтобы не было тени, шлейфа вот этой публичной мамы. Это мешает. Это реально мешает», — заявила артистка.

Как считает певица, дети звезд часто оказываются в сложном положении из-за постоянного сравнения с родителями. Добиться же признания в такой ситуации крайне трудно.

«Посмотрите на всех звезд-артистов, у них практически нет шансов. Если только они не мегагениальные и талантливые, которые превосходят своих родителей на три-четыре головы», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Лариса Долина наотрез отказалась помогать своей внучке в карьере и порекомендовала ей взять псевдоним. Агурбаш поддержала эту позицию, назвав ее правильной, потому что детей нужно защищать от лишнего внимания.

«Надо беречь своих детей, не надо их обрекать на лучи своей славы», — отметила певица.

Задача родителей, считает Анжелика, состоит в том, чтобы создать детям условия для развития, открыть перед ними дороги и оставаться рядом как незримый помощник, не мешая им идти своим путем.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.