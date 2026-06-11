Митя Фомин боится идти к психологу: «Мои тайны могут быть обнародованы!»

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Квалификация специалистов этого направления вызывает сомнения у артиста.

На премии Fashion People Awards Teens 2026 певец Митя Фомин поделился с корреспондентом 5-tv.ru опасениями по поводу рынка психологических услуг в России.

Около 300 тысяч психологов рискуют лишиться работы, так как их квалификация вызывает сомнения. Сам Фомин периодически испытывает желание обратиться к специалисту, но его останавливает вопрос конфиденциальности.

«Мои тайны могут быть обнародованы, а у меня они достаточно глубокие», — заявил артист.

По словам Фомина, найти квалифицированного психолога с опытом и под конкретные задачи сложно. Такие специалисты обычно дороги, полностью заняты и недоступны в срочном порядке. Вместо них чаще встречаются шарлатаны, с которыми он не хочет общаться.

Певец убежден, что лучший «психолог» — это близкий друг или родственник. Профессиональные психологи, как он отметил, не дают советов, а лишь выслушивают и направляют. Но этого, по его мнению, достаточно, чтобы проблема стала почти решенной.

Для рабочих и личных вопросов, считает артист, нужны надежные друзья, которые никогда не предадут. При этом он подчеркнул: если у человека нет близких друзей, это повод задуматься. Сам Фомин признался, что иногда хочет пойти к психологу, но страх раскрытия тайн перевешивает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что артист стал реже заниматься сексом. Он заявил, что формула, которая раньше работала в общении с людьми, перестала быть эффективной.

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