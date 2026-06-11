В Афипском поселении Кубани ввели режим ЧС после атаки беспилотников на НПЗ

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Специалисты обследуют дома и другие объекты, по которым жители обращались в Единую дежурную диспетчерскую службу.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Афипском городском поселении Краснодарского края после ночной атаки украинских беспилотников. Целью налета ВСУ стал местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), на котором после падения обломков дронов начался пожар.

Информацию подтвердил глава Северского района Алексей Чеверев. По его словам, специалисты уже обследуют дома и другие объекты, по которым жители обращались в Единую дежурную диспетчерскую службу и администрации поселений.

Основная работа властей связана с оценкой ущерба и помощью населению. Комиссии проверяют поврежденные домовладения, а местным жителям помогают расчищать придомовые территории и убирать дворы от обломков.

Режим ЧС позволит оперативно привлекать силы и средства для ликвидации последствий атаки. Местные власти заявили, что ситуация в поселении находится под контролем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Северском районе Краснодарского края отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Обломки БПЛА упали в поселке Афипском, после чего на территории НПЗ произошло возгорание.

Также обломки обнаружили по трем адресам в частном секторе. В одном домовладении загорелась хозяйственная постройка, в другом взрывной волной выбило стекла. Кроме того, была повреждена газовая магистраль.

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