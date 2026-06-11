За городом рисков не меньше: как обезопасить домашних животных на даче

Фото: 5-tv.ru

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Даже на отдыхе хозяевам не стоит терять бдительность и предоставлять питомца самому себе.

За городом для домашних животных не меньше опасностей, чем в городских джунглях. Об этом изданию Life.ru рассказал директор фонда по охране качества продуктов для людей и животных Григорий Балагуров.

Он отметил, что в летний период возрастает количество обращений, связанных с пропажей питомцев, их отравлением или получением травм. Это происходит потому, что во время летнего отдыха за городом владельцы ослабляют бдительность. Однако там рисков для собак и кошек не меньше, чем в «каменных джунглях».

Поэтому хозяевам нужно позаботиться о том, чтобы забор был достаточно высоким, без щелей и других особенностей, которые животное сможет использовать, чтобы покинуть территорию. В противном случае любимец рискует потеряться, получить травму, отравиться, заразиться инфекциями от бездомных животных или спровоцировать конфликт с соседями. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы калитка и ворота всегда были закрыты. К таким же последствиям может привести и самовыгул братьев наших меньших.

«Отдельно стоит позаботиться о ветеринарных вопросах. Перед началом сезона нужно убедиться, что животное вакцинировано. Особенно важны прививки против бешенства и других инфекционных заболеваний. Кроме того, следует заранее обработать питомца от клещей, блох и других паразитов», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, нужно исключить доступ животных к опасным веществам, например, к удобрениям, отраве для вредителей и лакокрасочным материалам. Опасность для питомцев могут представлять даже некоторые садовые растения, а еще остатки пищи, компостные ямы и бытовые отходы.

Балагуров рекомендовал заранее позаботиться о средствах, которые помогут быстро идентифицировать владельца животного. Это может быть ошейник с актуальной информацией: адресом и номером телефона хозяина. Также кошек и собак можно снабдить специальными микрочипами.

Если же животное много времени проводит на улице, то нужно обеспечить ему постоянный доступ к воде и месту в тени. Это поможет избежать перегрева и теплового удара.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что летом многие владельцы собак допускают одни и те же распространенные ошибки, которые могут плачевно закончиться для животных. Причем большинство проблем возникают не из-за экстремальных ситуаций, а по незнанию.

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