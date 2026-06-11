ВСУ ночью нанесли удары по четырем мостам в Херсонской области

Фото: © РИА Новости

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После обследования власти смогут оценить масштаб повреждений и определить дальнейшие действия.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько мостов в Херсонской области минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в канале мессенджера «МАКС».

По его словам, вражеские удары пришлись сразу на четыре объекта. Предварительно, сооружения получили повреждения.

Под удар украинских боевиков попали мосты через Северо-Крымский канал в районах Преображенки и Мирного. Также атака затронула автомобильную переправу на направлении Перекоп — Армянск и мостовое сооружение возле населенного пункта Ставки.

Кроме того, Сальдо сообщил, что специалисты осматривают объекты и уточняют, насколько серьезно пострадали конструкции. После обследования власти смогут оценить масштаб повреждений и определить дальнейшие действия.

Информация о пострадавших в результате ночных ударов по мостам пока не приводилась.

До этого в Краснодаре после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов произошел пожар в двух квартирах. По данным регионального оперативного штаба, в результате удара был поврежден фасад многоэтажного дома, также выбило стекла. Как сообщал 5-tv.ru, в регионе также загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.