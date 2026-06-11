Дмитриев: Каллас вывела из себя всех в Евросоюзе

Фото: www.globallookpress.com/Anadolu / Contributor

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Так глава РФПИ прокомментировал планы стран ЕС лишить ее полномочий на фоне дипломатических провалов.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас довела до белого каления даже собственных союзников, что грозит ей полной потерей власти. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Кае удалось всех вывести из себя», — лаконично отреагировал он на публикацию в газете Financial Times.

По данным источников издания, страны-участницы ЕС прорабатывают радикальную реформу дипслужбы из-за череды неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и лично Каллас. Сообщается, что европейские столицы рассматривают сценарий, при котором у главы EEAS и ее ведомства с бюджетом в миллиард евро заберут полномочия, передав их непосредственно государствам-членам.

Дмитриев и ранее жестко критиковал эстонского политика. Он заявлял, что Каллас подталкивает мир к третьей мировой войне и представляет наибольшую опасность для всей западной цивилизации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитриев призывал инопланетян убедить премьера Британии Кира Стармера уйти в отставку.

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